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مصرع 3 أشخاص غرقا بشواطئ مطروح

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مصرع 3 أشخاص غرقا بشواطئ مطروح مصرع 3 أشخاص غرقا بشواطئ مطروح

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لقيت رجل وشابين مصرعهم غرقا في ٣ شواطىء متفرقة بمطروح وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات رأس الحكمة ومطروح العام لمحاولة اسعارهم بالانعاش الرئوي لكنهم فارقوا الحياة .

وكان قد دخل مستشفى مطروح العام جثة هامدة 19 سنة من القاهرة إثر غرق بشاطئ الرميلة نهاية ش علم الروم والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

بينما دخل مستشفى مطروح العام جثة هامدة بإسم ر. أ. رضوان 41 سنة من القليوبية إثر غرق بشاطئ خليج الأبيض والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

ودخل مستشفى رأس الحكمة جثة هامدة بإسم أ. ع. غنيم ٢٠ سنة من الغربية إثر غرق بشاطئ قرية رأس الحكمة والجثه تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

المصرى اليوم

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