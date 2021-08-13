المصري يواجه الفائز من البن الإثيوبي وبطل أوغندا في بداية مشواره بالكونفدالية

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أجريت قرعة دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية ظهر اليوم الجمعة، حيث تقرر أن يواجه المصري البورسعيدي، الفائز من البن الإثيوبي وسلطات الموارد الأوغندي.
جنب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأهلي الزمالك من الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64) والذي يجمع الفرق غير المصنفة.
وقال الكاف في موقعه الرسمي إن البطولة سيشارك فيها 54 نادياً حيث يجنب 10 منها اللعب في الدور التهميدي وهي: الأهلي، الزمالك، الترجي، الرجاء، الوداد، مازيمبي، صنداونز، النجم الساحلي، حوريا كوناكري، سيمبا.
ووضع الكاف الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي في وعاء واحد حسب المنطقة الجغرافية يلعب مع وعاء رقم 2 التي يضم 10 فرق تواجه بعضها البعض لتصعد لدور الـ 32.
والوعاء رقم 2 يضم الأندية: لو ميساجير (بورندي)، نادي أرتا سولار 7 (جيبوتي)، فاسيل كيتيما (أثيوبيا)، توسكر (كينيا)، الاتحاد (ليبيا)، يونيون سبورتف (النيجر)، الجيش (رواند)، مقديشيو (الصومال)، إكسبريس (الأوغندي)، كمكم (زانزيبار).
وتلعب الفرق السابقة مع بعضها حيث يلعب الأهلي مع الفائز مع أول مباراة يتم سحبها فيما يلعب الزمالك مع الفائز من ثالث مباراة، والترجي مع الفائز من ثاني مباراة والنجم الساحي مع الفائز من رابع مباراة على أن يلعب المريخ والهلال السودانيين مع الفائز من القرعة التي تجرى مع الفريقين المتبقين من الوعاء الأول والفريقين في الوعاء الثاني.