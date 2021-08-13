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ارتفاع حصيلة السيول فى شمال تركيا إلى 27 قتيلًا

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ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، أمس، أن السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بشمال البلاد أسفرت عن مقتل 27 شخصًا، في ثانى كارثة طبيعية تواجهها تركيا هذا الشهر. وأحدثت السيول حالة من الفوضى في الأقاليم الشمالية، بينما أعلنت السلطات أن حرائق الغابات التي استعرت في أقاليم الساحل الجنوبى على مدى أسبوعين أصبحت تحت السيطرة.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث إن 25 شخصًا توفوا بسبب السيول في قسطمونى، في حين توفى اثنان في سينوب. واستمر البحث عن شخص مفقود في إقليم بارتين. جاءت السيول وكذلك الحرائق التي أودت بحياة 8 وأتت على عشرات الآلاف من الأفدنة في الأحراش والغابات، في نفس الأسبوع الذي حذرت خلاله لجنة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقترب بقوة من الخروج عن نطاق السيطرة ومن أن موجات الطقس بالغة السوء ستزداد حدة.

ارتفاع حصيلة السيول فى شمال تركيا إلى 27 قتيلًا

وأعلنت إدارة الطوارئ أنه تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب. وأنزلت طائرات الهليكوبتر أفرادًا من حرس السواحل على أسطح المنازل لإنقاذ العالقين، في حين تدفقت المياه بالشوارع حسبما ظهر في لقطات نشرتها وزارة الداخلية.

المصرى اليوم

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