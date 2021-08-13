أخبار عاجلة

رابطة الدوري الإنجليزي تمنع اللاعبين الدوليين من الانضمام إلى منتخباتهم.. تعرف على السبب -
مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين -
الجزائر تبعث برسالة طمأنه بشأن ملف سد النهضة -
خالد عكاشة: حياة كريمة تقدم حلولا جذرية على الأرض -
حلمي النمنم: الإرهابية استهدفت المناطق المهمشة.. وحياة كريمة غيرت المفاهيم -
طالبان تستولي على بعض مباني الأمم المتحدة في أفغانستان وتقيد الحركة -
طبيب الأهلى يكشف أسباب غياب محمد الشناوى عن مباراة الجونة -
أحمد أبومسلم: بواليا «اتحرق» في الأهلي -
اللبون : الاستفادة من التعرفة المدعومة لا يتطلب نقل الاشتراك باسم المستفيد -
النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمد شريف يغيب عن مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم

Print
محمد شريف يغيب عن مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم محمد شريف يغيب عن مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف، مهاجم الفريق، خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وقال إن اللاعب سيحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخضع «شريف» لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يُذكر أن «شريف» غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة، وأجرى اللاعب أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويختتم الأهلي مبارياته في الموسم الجاري بمواجهة أسوان يوم 25 أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر: دوريات للجيش الروسي في جيب للمعارضة بمدينة درعا السورية

مصادر: دوريات للجيش الروسي في جيب للمعارضة بمدينة درعا السورية

«صحة السويس» تواصل الزيارات المنزلية لتطعيم غير القادرين على الحركة بلقاح كورونا

«صحة السويس» تواصل الزيارات المنزلية لتطعيم غير القادرين على الحركة بلقاح كورونا

نائب مغربي: الجزائر تصدر أزماتها الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب

نائب مغربي: الجزائر تصدر أزماتها الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب

حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي

حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي