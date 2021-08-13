محمد شريف يغيب عن مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم

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أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف، مهاجم الفريق، خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وقال إن اللاعب سيحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخضع «شريف» لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يُذكر أن «شريف» غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة، وأجرى اللاعب أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويختتم الأهلي مبارياته في الموسم الجاري بمواجهة أسوان يوم 25 أغسطس الجاري.