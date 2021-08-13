راحة إجبارية في المصري قبل مواجهة سموحة

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قرر على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24، عقب نهاية مباراة الأمس أمام بيراميدز.

وكان المصري حقق الفوز على بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب اعتبارًا من غدٍ السبت، استعدادا لمباراة سموحة، المقرر لها الاثنين المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.