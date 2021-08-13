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موسيمانى يمنح الضوء الأخضر لرحيل بيكهام

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موسيمانى يمنح الضوء الأخضر لرحيل بيكهام موسيمانى يمنح الضوء الأخضر لرحيل بيكهام

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دخل أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، ضمن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما رحب بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق برحيل اللاعب الذي غاب عن غالبيه مباريات الفريق في الموسم الحالي، لعدم اقتناع الجهاز الفنى بإمكانياته.

ولا يشارك بيكهام مع الأهلى الفترة الماضية إلا على فترات مُتباعدة بسبب تراجع مستواه وعدم نجاحه في استغلال الفرص التي سنحت له طوال الفترة الماضية.

وتلقى اللاعب العديد من العروض المحلية، أبرزها من دجلة وغيره من الأندية التي أبدت رغبتها في ضم ظهير أيمن الأهلى، ومن المقرر أن يتم حسم مصير بيكهام بنهاية الموسم الجارى بشكل حاسم خاصة وأن الجهاز الفنى يعتمد على محمد هانى وأكرم توفيق في الجبهة اليُمنى.

المصرى اليوم

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