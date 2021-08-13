فرق الأهلى تحصد بطولة منطقة القاهرة تحت 12 و14 عامًا لألعاب القوى

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فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي، تحت 12 و14 عامًا، «ناشئين- ناشئات»، فازت بالمركز الأول في بطولة منطقة القاهرة، التي أقيمت في المركز الأولمبي بالمعادي.

وحقق فريق ناشئين «ألعاب قوى الأهلي» تحت 14 عامًا 10 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و8 ميداليات برونزية.

فيما فاز فريق ناشئات«ألعاب قوى الأهلي» تحت 14 عامًا بـ 8 ميداليات ذهبية و6 فضية و5 برونز.

بهذه النتائج، يحقق «ألعاب قوى الأهلي» المركز الأول، كما فاز بكأس البطولة للجنسين بعد تحقيق 25 ميدالية متنوعة للرجال و19 ميدالية متنوعة للسيدات.

وفي منافسات بطولة منطقة القاهرة تحت 12عامًا للناشئين والناشئات، حقق «ألعاب قوى الأهلي» المركز الأول أيضًا ليفوز بكأس البطولة.

وحصد لاعبو الأهلي 3 ميداليات ذهبية و6 فضيات وبرونزيتين، بينما فازت ناشئات الفريق بـ6 ميداليات ذهبية و3 فضيات و4 برونز.

وبهذه النتائج حصد فريق «ألعاب قوى الأهلي‌» تحت 12 عامًا كأس البطولة للجنسين بعد تحقيق 11 ميدالية متنوعة للرجال و13 ميدالية متنوعة للسيدات.

وأبدى ياسر داوود، المدير الفني لفرق «ألعاب قوى الأهلي» سعادته بفوز فرق 12 و14 عامًا بالمركز الأول بالبطولة، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستوى جيد خلال البطولة، واستحقوا الفوز باللقب.

ويقود جهاز «ألعاب القوى الأهلي»، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: عادل على أبوبكر، المدير الإداري، ووائل عبدالعظيم، ومحمد قطري وناصر عبدالمنعم، ومصطفى عبدالنبي إداريين.