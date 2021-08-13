القبض علي حاصل علي دبلوم بتهمة توظيف الأموال في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (حاصل على دبلوم «له معلومات جنائية»- مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها لهم في مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من الحصول على مليوني و100 الف جنيه من (3) مواطنين بمحافظة سوهاج مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.