حارس بيراميدز يتعرض لحادث مروع (صورة)

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تعرض المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لحادث سيارة مروع، اليوم الجمعة.

ونشر المهدي سليمان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورة لسيارة مهشمة معلقًا: «قدر الله وما شاء فعل».

وشارك المهدي سليمان، بشكل أساسي مع بيراميدز في مباراة المصري البورسعيدي بالأمس، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثلاثون للدوري، وذلك لغياب شريف اكرامي، بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على ثلاثة انذارات.

يذكر أن بيراميدز يستعد لخوض مباراة الجونة، المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.