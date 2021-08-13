الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه الأفريقي بمواجهة الفائز من بطل النيجر وبطل بوروندي

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أجريت قرعة دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا ظهر اليوم الجمعة، حيث تقرر أن يواجه فريق الأهلي حامل اللقب فى النسختين الماضيتين، الفائز من يونيون سبورتيف جيندراماري بطل النيجر ولوماسيجيه بطل بوروندي في نفس الدور.

جنب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأهلي الزمالك من الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64) والذي يجمع الفرق غير المصنفة.

وقال الكاف في موقعه الرسمي إن البطولة سيشارك فيها 54 نادياً حيث يجنب 10 منها اللعب في الدور التهميدي وهي: الأهلي، الزمالك، الترجي، الرجاء، الوداد، مازيمبي، صنداونز، النجم الساحلي، حوريا كوناكري، سيمبا.

ووضع الكاف الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي في وعاء واحد حسب المنطقة الجغرافية يلعب مع وعاء رقم 2 التي يضم 10 فرق تواجه بعضها البعض لتصعد لدور الـ 32.

والوعاء رقم 2 يضم الأندية: لو ميساجير (بورندي)، نادي أرتا سولار 7 (جيبوتي)، فاسيل كيتيما (أثيوبيا)، توسكر (كينيا)، الاتحاد (ليبيا)، يونيون سبورتف (النيجر)، الجيش (رواند)، مقديشيو (الصومال)، إكسبريس (الأوغندي)، كمكم (زانزيبار).

وتلعب الفرق السابقة مع بعضها حيث يلعب الأهلي مع الفائز مع أول مباراة يتم سحبها فيما يلعب الزمالك مع الفائز من ثالث مباراة، والترجي مع الفائز من ثاني مباراة والنجم الساحي مع الفائز من رابع مباراة على أن يلعب المريخ والهلال السودانيين مع الفائز من القرعة التي تجرى مع الفريقين المتبقين من الوعاء الأول والفريقين في الوعاء الثاني.