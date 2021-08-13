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تنطلق غداً السبت المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية لرياضات الشارع «ستريت وورك أوت»، بمشاركة 25 لاعباً من أنحاء الجمهورية، وتأتي أهمية البطولة هذا العام أنها ستؤهل الفائزين للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في روسيا يومي 4 و5 من شهر سبتمبر المقبل.

وستقام فعاليات البطولة غداً على المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساء بحضور مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشارع برئاسة اسلام قرطام.

وحرص مجلس إدارة اتحاد رياضات الشارع على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المنافسات لضمان نظرًا لأهمية البطولة للاعبين، ويضم طاقم التحكيم ثلاثة حكام هم: دانيال ليزان الحكم الأول بطل العالم الشهير لعدة سنوات ومعه ميل نيك بطل أوكرانيا السابق، والحكم الثالث الوحش الفرنسي لي فان الذي كان واحدًا من أقوي اللاعبين في العالم.

وأعلن الاتحاد المصري لرياضات الشارع «ستريت وورك أوت» أسماء اللاعبين المؤهلين للمشاركة في البطولة وهم: محمد سعد إبراهيم، محمد ممدوح عبدالسلام، عادل محمود حسن، اشرف عادل محمد، محمود محمد مرسال، كريم احمد الراوي، احمد محمد صادق، حامد صبحى الابراشي، عادل ادهم محمود، محمد العربي السيد، احمد محمود حلمي، يوسف هيثم عبدالسلام، احمد على عبده، زياد احمد كمال، محمد التابعي محمد، عمر احمد كمال، محمد حمدي ابو زيد، مروان كمال الدين إسماعيل، عمرو خالد احمد، هشام حسنى سيد، احمد عصام الدين محمد، على احمد على، مازن احمد السيد، مهاب محسن التابعي، عبدالرحمن ممدوح حسن.