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أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم 34.

وكان «الهضبة» قد أعلن في حفله الأخير بالساحل الشمالي أنه قام بإطلاق خط أزياء خاص به، بلمسات أنيقة وبسيطة وتعبر عن روح الشباب التي يتمتع بها، وسيظهر بموديلاته المختلفة في حفلاته.

وتأتى تلك الخطوة بعد أن أطلق «الهضبة»- منذ أشهر- عطره الخاص الذي يحمل الاسم نفسه.

من جانبه، قال «دياب»، فى بيان رسمى، على هامش إطلاقه خط الأزياء : «الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصنا مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب، وتضاهي المنتجات العالمية، وبأسعار أقل بكثير»، وتابع: «أشعر بالفخر بأن جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر، وبمواصفات عالمية». وأحيا «دياب» حفلًا ضخمًا في الماسة بالعلمين الجديدة، أمس.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاد التذاكر في وقت سابق، في إشارة إلى الإقبال الكبير على الحفل.