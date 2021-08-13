«الآنسة فرح».. يستعرض اختلافات 3 أجيال تعيش فى منزل واحد

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مواقف مضحكة وأحداث طريفة وتباين فى الآراء والتصرفات بين أفراد عائلة تعيش فى منزل واحد، وتتألف من 3 نساءً من 3 أجيال مختلفة هن الجدة والابنة والحفيدة، فى الكوميديا الاجتماعية «الآنسة فرح»، التى بدأ عرضها على قناة «MBC مصر»، يومياً ويبث فى التاسعة مساءً. مُسلسل «الآنسة فرح» مُستوحى من المُسلسل الأمريكى «Jane the virgin»، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدى، رانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، محمد كيلانى، تامر فرج، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، ليلى عز العرب، ناهد رشدى، نبيل نور الدين، وشارك فى السيناريو محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى، ووائل فرج.

وتتنقل الأحداث بين محاضرات تلقيها الجدة على مسامع حفيدتها «فرح» عندما كانت طفلة، وبين تحرر الأم تجرى وقائع حياة «فرح» فى إطار من كوميديا الموقف، وتكبر الفتاة ولا تنسى نصائح جدتها وتوجيهاتها، والتى تتمحور كلها حول كيفية المحافظة على نفسها كآنسة، غير أن حدثاً مفاجئاً يقلب حياتها ويضعها أمام واقع جديد بسبب خطأ طبى ارتكبته إحدى الطبيبات، وتكشف عن مواقف طريفة عندما توافق على الزواج من رجل بحضور خطيبها وموافقته، وبين أمنيات رجل يحلم بالإنجاب، والمؤامرات السرية لزوجته.