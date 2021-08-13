القنوات تفتش في كنوز الدراما.. والمنصات تلعب في المضمون.. مسلسلات قديمة على الفضائيات.. فى الإعادة جاذبية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بعد انتهاء الماراثون الرمضانى الماضى، استقبلت القنوات الفضائية موسما جديدا بعد عيد الأضحى، اعتمد على إعادة الأعمال الدرامية بعد منافسة قوية شهدتها القنوات الفضائية من خلال عدد كبير من المسلسلات فى عرضها الأول، حيث اعتمدت الخرائط البرامجية للقنوات على مسلسلات قديمة، لكنها حظيت بمتابعة ونجاح من قبل، لتحاول الفضائيات أن تجذب المشاهد إلى شاشاتها مرة أخرى، فى ظل تنافس شرس تواجهه من المنصات الرقمية التى بدأت فى عرض أعمال جديدة أو إتاحة عرض مسلسلات رمضان 2021 مجددا ودون فواصل إعلانية.

إعادة عرض بعض الأعمال القديمة التى مر عليها ما يزيد عن 10 أو 15 عاما وفوزها بمتابعة كبيرة ومنها «النوة» و«الزوجة آخر من يعلم» و«لسه بحلم بيوم»، منح الفرصة للمشاهد لاستعادة ذكرياته أو للأجيال الجديدة للاستمتاع بمشاهدة هذه الأعمال لأول مرة، نظرا لما تتمتع به من موضوعات مختلفة ونجوم كثير منهم لن يعوض، خاصة أن تلك الأعمال كانت تعتمد على وجود الرقابة وعدم انتشار الألفاظ الخارجة أو المشاهد الجريئة، ما يعنى متابعتها بحرية دون تخوف مما قد تحمله، مثل الدراما الحالية التى دائما ما تنتقد وتتهم بنشر العنف والبلطجة أو التحريض على الجرائم.

جانب من الأعمال الدرامية

كما اعتمدت بعض الفضائيات على إعادة عرض مسلسلات لنجوم كبار حظيت بجماهيرية ومتابعة كبيرتين وقت عرضها الأول، ومنها مُسلسلات الفنان الكبير عادل إمام، حيث بدأت قناة «Mbc مصر» عرض حلقات مسلسل «صاحب السعادة» يومياً، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول الموظف الحكومى السابق بهجت، والذى يلعب دوره النجم عادل إمام، الذى انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص فى الكثير من المشاكل الاجتماعية بصورة ساخرة، بينما زوجته ووالدة أبنائه الـخمسة، والتى تلعب دورها الفنانة لبلبة، قد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم فى محل سكنهم القديم، مما يُفجر الكثير من المُفارقات والمواقف الضاحكة.

مسلسل «صاحب السعادة» يشارك فى بطولته خالد زكى، وأحمد عيد، وإدوارد، ومحمد إمام، وتارا عماد، بالإضافة إلى حشد من النجوم الذين يُطلّون كضيوف شرف فى عددٍ من الحلقات، منهم أحمد السقا، ولطفى لبيب، ومادلين طبر. المسلسل من تأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.

وفى أجواء مُثيرة فى الدراما الاجتماعية المُميزة، يعرض مسلسل «الأسطورة» للفنان محمد رمضان ومى عمر يومياً فى السابعة مساءً على قناة «MBC»، وتبدأ الأحداث مع تخرج ناصر فى كليّة الحقوق متقدماً على أقرانه وزملائه، لكن حلمه فى الالتحاق بالنيابة العامة يتحطم فجأة، عندما ينكشف تورّط شقيقه التوأم «رفاعى» فى تصنيع الأسلحة وبيعها، وهو ما يتسبّب أيضاً فى رفض أسرة حبيبته الثرية زواجه منها، وتتطور الأحداث لتحمل الكثير من المفاجآت، ليجد ناصر نفسه مضطراً بعد مقتل شقيقه لمواجهة عائلة النمر، لينطلق بعدها «الأسطورة» فى عالم الجريمة حتى يلقى مصيره المحتوم.

جانب من الأعمال الدرامية

ويضمّ العمل نخبة من النجوم، منهم فردوس عبد الحميد، عايدة رياض، هادى الجيّار، رجاء الجداوى، صبرى عبد المنعم، روجينا، ريم مصطفى، دنيا عبد العزيز، أشرف زكى، فايق عزب، محمد عبد الحافظ، محمود حافظ، ياسمين صبرى، جلال الزاكى، مى عمر، نسرين أمين، محمد غنيم.

ويعرض للمرة الثانية مسلسل «المداح»، للفنان حمادة هلال، والذى سبق عرضه فى الماراثون الرمضانى الماضى، على قنوات «النهار»، فى السابعة مساءً على شاشة النهار، والساعة 11 مساء على شاشة النهار دراما، وتدور أحداثه حول «صابر المداح» الذى يلعب دوره حمادة حلال، وهو رجل متدين ومحبوب، تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأساً على عقب.

مسلسل «المداح»، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى، إخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر.

كما يعرض مسلسل «النمر»، للفنان محمد إمام، وتدور أحداث المسلسل فى إطار الدراما الاجتماعية بالإثارة والتشويق، حول شاب صعيدى يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل فى محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات.

مسلسل «النمر»، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

ودخلت أعمال جديدة المنافسة على اجتذاب المشاهد خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد قنوات «دى إم سى ودى إم سى دراما»، لعرض الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، يوم 21 أغسطس، والتى ستكون أولى حكاياته من بطولة الفنانة سهر الصايغ وتحمل اسم «حكاية بيت عز».

جانب من الأعمال الدرامية

ويشارك فى بطولة حدوتة بيت العز كل من سهر الصايغ ورشدى الشامى وصفاء الطوخى، سلوى محمد على، سامى مغاورى، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبى، والحدوتة من تأليف شريف يسرى.

والمسلسل تم عرض حكاياته «بنات موسى» بطولة وفاء عامر و«سنين وعدت» بطولة أروى جودة، و«أمل حياتى» بطولة حنان مطاوع، و«أمر شخصى» بطولة شيرى عادل، و«ضى القمر» بطولة كندة علوش، و«ربع قيراط» بطولة ريهام عبدالغفور، و«لازم أعيش» بطولة جميلة عوض، و«أول السطر» بطولة درة وحققت نجاحا كبيرا طوال أشهر.

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وتدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، والحكاية الواحدة 10 حلقات، وتسرد الحكاية وقائع وأحداثا حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

ومن المنتظر أن تعرض منصة «واتش-إت» مسلسل «الديب»، الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال والمنتظر عرضه خلال الشهر الجارى، وتدور أحداثه فى 8 حلقات فقط من خلال أحداث مثيرة مليئة بالتشويق والأكشن.

وبدأت منصة «shahid» عرض الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» للمخرج أحمد الجندى، الذى يلعب بطولته أحمد داش ورانيا يوسف وبيومى فؤاد ورنا رئيس. ومن المقرر أن يعرض مسلسل الرعب «شقة 6» للفنانة روبى، يوم 19 أغسطس، عبر إحدى المنصات، تدور أحداث المسلسل والأحداث حول شقة تحمل رقم 6 فى إحدى العمارات التى تعيش فيها بطلة المسلسل روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة، يتفاجأ بها سكان العمارة، ومن هنا يعيش الجيران أحداث الرعب والخوف.