حصل علي 12 مليون جنيه .. ضبط صاحب شركة نصب على 14 مواطن في سوهاج

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة استثمار عقارى، مقيم في سوهاج، لقيامه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من الحصول على 11 مليونًا و891 ألف جنيه من 14 مواطنًا بمحافظة سوهاج، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المُستولَى عليها.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.