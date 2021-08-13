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مصدر أمني يكشف تفاصيل التعدي على لص الدراجات في الإسماعيلية

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مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو التعدي على لص الدراجات في الإسماعيلية مصدر أمني يكشف تفاصيل التعدي على لص الدراجات في الإسماعيلية

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تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بلاغًا من أحد الأشخاص بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة الدراجة النارية خاصته، حيث تم ضبطه، وتبين أنه (عامل)، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف أن إصابته حدثت أثناء ضبطه بمعرفة الأهالي، وكذا تداول مقطع عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام بعض الأهالي بالإسماعيلية بضبط لص والتعدى عليه وتقييده بأحد أعمدة الإنارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على المذكور، وتبين أنهم (3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»)، وبمواجهتهم بمقطع الفيديو أقروا بارتكاب الواقعة، وعللوا ذلك بقيام المتهم بمحاولة سرقة الدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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