فرنسا تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن

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دعت الخارجية الفرنسية مواطنيها لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

واصلت حركة طالبان تقدمها الجمعة في أفغانستان من حيث قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعاياهما ودبلوماسييهما بسرعة في مواجهة الخطر الذي يهدد العاصمة كابول.

وهددت حركة «طالبان» بالاستيلاء على العاصمة الأفغانية كابول بالقوة ما لم يتم حل المسائل العالقة بينها والحكومة الاتحادية المعترف بها دوليا عن طريق التفاوض.

وقال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، إن حركته قادرة على إحكام سيطرتها على كابول «بسهولة وعلى وجه السرعة» إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

وسيطرت الحركة خلال الأيام الأخيرة على مراكز 18 من أصل الولايات الأفغانية الـ34 واستمرار تقدم الحركة في أراضي البلاد.