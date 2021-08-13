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"تعليم الباحة" يعلن تجديد تكليف ونقل 224

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"تعليم الباحة" يعلن تجديد تكليف ونقل 224 "تعليم الباحة" يعلن تجديد تكليف ونقل 224
م الاسم العمل المكلف به المدرسة 1 مجدوع سعيد احمد أبوراس الغامدي قائداً بني فروه ب 2 أحمد محمد مبارك ال مصلح قائداً بني ظبيان ب 3 صلاح سعيد علي البهلوان الغامدي قائداً العباس ب 4 علي أحمد سعيد الخدري قائداً الإمام ابن الجزري ب 5 نايف أحمد علي الغامدي قائداً رهوة البر ب 6 أشرف سعيد علي آل جارالله قائداً الأثمة ب 7 زهير علي أحمد الحفاشي قائداً الأمير نايف ب 8 علي محمد علي الفقيه قائداً الشيخ الرامي ب 9 احمد محمد سرور الزهراني قائداً الخالدية بالطويلة ب 10 عبد المجيد سعد احمد الغامدي قائداً المزرع ب 11 خالد عبد الله آل جميل الزهراني قائداً ال موسى ب 12 محمد بخات عبد الله الزهراني قائداً بالرقوش ب+الإمام نافع ب م 13 عبد الله سعيد آل مدهش الغامدي قائداً عمار بن ياسر ب 14 أحمد محمد سحمي الغامدي قائداً المصرخ والرومي 15 سليمان عبد الله عائض الفهاد قائداً النصر بجدرة ب 16 أحمد عبد الله عبد الرحمن الفقعسي قائداً رغدان ب 17 محمد عبد الجبار محمد الغامدي قائداً عبد الله بن الحارث ب 18 أحمد سالم الغميطي قائداً المفارجة ب 19 محمد عبد الله محمد الفقيه قائداً شبرقة ب 20 جار الله أحمد محمد الغامدي قائداً الغانم ب 21 عبد العزيز سالم بنان قائداً بالجبل ب 22 عيد حنش عيد الغامدي قائداً القحف والشولة ب 23 صالح محمد سعيد الغامدي قائداً الأمير محمد بن سعود ث 24 بندر غرم الله محمد الغامدي قائداً بيضان ب م 25 عبد الله صالح الغامدي قائداً الأمير محمد ب م 26 خالد علي ناحي الغامدي قائداً محضرة ب م 27 عادل سعيد حسن الزهراني قائداً الأمير سلطان ب + م 28 سعيد أحمد غرم الله الغامدي قائداً أبي بن كعب ب+ ابن كثير المكي م 29 فيصل محمد سعيد الغامدي قائداً قرن ظبي ب م 30 محمد أحمد عبد الله الذيبة قائداً وادي فيق ب م 31 عبد الله محمد عبد الله العليان قائداً الملك فهد ببني سار م ث 32 عبد الحليم محمد حمدان قائداً النجاح م 33 عبد الرحمن عبد الله الزهراني قائداً آل موسى م 34 سعيد احمد صالح الغامدي قائداً دار الجبل م 35 عبد الناصر مهدي علي الكرت قائداً رغدان م 36 عبد الله مسفر دماس الغامدي قائداً التوفيق م 37 غرم الله احمد علي الغامدي قائداً السروات ث 38 عبد المحسن سعيد مديس قائداً رغدان ث 39 محمد صالح جابر السياسي قائداً آ ل موسى ث 40 محمد عيضة احمد الغامدي قائداً قرن ظبي ث 41 هاني غرم الله عبد الله الجيلان قائداً بني ظبيان ث 42 مجدي أحمد صالح الغامدي وكيلاً آل موسى ث 43 فواز إبراهيم جلال الغامدي وكيلاً السعودية بالباحة ب 44 عبدالرحمن سعيد جبران الزهراني وكيلاً قرن ظبي ب م 45 عادل ناصر سفر الغامدي وكيلاً الامير محمد ب م 46 عبد اللطيف صالح عبد الله وكيلاً الأمير محمد ث 47 عبد الرحمن عواض مطر الحارثي وكيلاً الامير سلطان ب م 48 وليد جمعان الصقور وكيلاً آل موسى م 49 سامي سعدي عيد الغامدي وكيلاً الملك سعود م 50 عبد الرحمن يعن الله سعد الغامدي وكيلاً التوفيق م 51 بندر صالح أحمد الحاني وكيلاً رغدان م 52 حمدان غرم الله بخرش وكيلاً النجاح م 53 صالح جمعان آل عيسى الغامدي وكيلاً أبي بن كعب ب+ ابن كثير المكي م 54 حمدان سعيد ريعه الغامدي وكيلاً الملك فهد م ث 55 عبد العزيز إبراهيم ساعد وكيلاً الملك سعود ث 56 سعيد أحمد الزيادي وكيلاً قرن ظبي ث 57 جمعان حامد عبد الله الغامدي وكيلاً السروات ث 58 سعيد فرحان الغامدي وكيلاً السروات ث 59 ماجد عبد الله مديس الغامدي وكيلاً رغدان ث 60 أحمد عبد الكريم عطيه وكيلاً بني ظبيان ث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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