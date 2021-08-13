بانون يزف بشرة سارة للأهلى قبل 24 ساعة من مواجهة إنبى بالدورى

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أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع المغربي بدر بانون مدافع الفريق.

وقال أبوعبلة إن بانون خضع لمسحة طبية أمس ظهرت نتيجتها اليوم وجاءت سلبية، حيث سيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مران الأهلي؛ استعدادا لمواجهة إنبي غدا.

وكان بانون قد أجرى أكثر من مسحة سابقة جاءت نتيجتها إيجابية ما تسبب في غيابه عن الفريق، وخضوعه للعزل المنزلي حتى تحولت المسحة لسلبية، ليتأكد تعافيه من كورونا.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب خوض مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة إنبي غدا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساءً على استاد الأهلي وwe السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة، متخلفا بنقطتين عن غريمه الزمالك المتصدر، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.