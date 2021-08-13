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سقوط لص «عدادات المياه» بمدينة نصر

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سقوط لص «عدادات المياه» بمدينة نصر سقوط لص «عدادات المياه» بمدينة نصر

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات وإعادة المسروقات بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة 2 عداد مياه من داخل العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب الفك، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه بأسلوب «الفك»، كما اعترف بارتكاب حادث سرقة عداد مياه من داخل العقار بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، وإتهماه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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