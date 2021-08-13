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طفل يقتل والدته بالرصاص خلال مكالمة «زووم» .. وصديق القتيلة يكشف تفاصيل الواقعة

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طفل يقتل والدته بالرصاص خلال مكالمة «زووم» .. وصديق القتيلة يكشف تفاصيل الواقعة طفل يقتل والدته بالرصاص خلال مكالمة «زووم» .. وصديق القتيلة يكشف تفاصيل الواقعة

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قتل طفل صغير امرأة بالرصاص، أثناء إجرائها مكالمة مرئية عبر تطبيق «زووم» في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبين أنها والدته.

وذكرت شرطة مدينة ألتامونتي سبرينجز، في بيان، أن أحد المشاركين في المكالمة المذكورة تواصل مع الشرطة وأبلغها بأن زميلته، المدعوة شامايا لين، من مواليد عام 2000، تحتاج إلى المساعدة.

وأوضح الشخص أنه خلال المكالمة شاهد طفلًا صغيرًا خلف المرأة المذكورة، وسمع قرقعة غامضة، ثم سقطت صديقته «لين» إلى الخلف، ولم تنهض.

وأشارت الشرطة إلى أن الضباط والأطباء عثروا على المرأة وهي مصابة بطلقة نارية فتاكة في الرأس، وكشف المحققون أن الطفل عثر على مسدس محشو، تركه شخص بالغ في الشقة بصورة غير آمنة، وأطلق الرصاص على المرأة، التي أكدت تقارير أنها والدته، ولا يزال التحقيق مستمرًا لتحديد ما إذا كانت ستُوجه اتهامات إلى صاحب المسدس، وفقًا لـ«أسوشيتد برس».

المصرى اليوم

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