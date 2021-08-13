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الأرصاد : أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء غداً.. والقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

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الأرصاد : أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء غداً.. والقاهرة 38 وأسوان 44 درجة الأرصاد : أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء غداً.. والقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً السبت، يشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غداً السبت: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

المصرى اليوم

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