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محافظ قنا يقرر غلق كوبري الحمودي المنهار

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محافظ قنا يقرر غلق كوبري الحمودي المنهار محافظ قنا يقرر غلق كوبري الحمودي المنهار

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قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، غلق طريق مدخل كوبري جزيرة الحمودى التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، نظرا لحدوث انهيار جزئي في جسم الكوبري، نتيجة سريان المياه بالخور، وحركة مرور المركبات والمعدات الثقيلة عليه، وذلك نظرا لخطورته على المارة، خاصة أنه الطريق الوحيد الذي يربط بين الجزيرة وقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، مؤكدا أن الكوبري تم بناءه بالجهود الذاتية بمعرفة الأهالي وغير مطابق للمواصفات الفنية الهندسية الصحيحة.

وأضاف الداودي، أنه تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ودشنا، وإبلاغ شرطة النجدة، وإدارة المرور بسرعة اتخاذ اللازم، وتوفير طريق بديل لمرور الاهالي.

كما كلف محافظ قنا الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل كوبري لخدمة المواطنين في التنقل بين القريتين ،و حفاظا على أرواح المواطنين.

المصرى اليوم

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