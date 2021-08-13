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أهالي "القصر " يشتكون لمحافظ مطروح من نقص مياه الشرب و انقطاع الكهرباء

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أهالي "القصر " يشتكون لمحافظ مطروح من نقص مياه الشرب و انقطاع الكهرباء أهالي "القصر " يشتكون لمحافظ مطروح من نقص مياه الشرب و انقطاع الكهرباء

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أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم صلاة الجمعة بمسجد منطقة أو ظاوة بالقصر بمدينة غرب مدينة مرسى مطروح، قام بجولة بالقصرن رافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية وعمد وأهالي المنطقة .

واستمع محافظ مطرو ح خلال الجولة لعدد من مطالب الأهالي، مؤكدا متابعته اليومية لحل شكاوى بعض المناطق من انخفاض معدل ضخ مياه الشرب مع تشكيل لجنة متابعة يوميه وعرض كافة الملاحظات لتلافيها أول بأول، ومتابعة توصيل سيارات المياه للأهالي الذين لا يصلهم المياه بمنطقة الضخ، موجها بزيادة ساعات ضخ المياه للمنطقة وسرعة تشغيل غراب المياه بأم الرخم مع توفير مصدر التيار الكهربى بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وطالب من شركة الكهرباء مراجعة موقف الإنارة بالمنطقة وتحقيق استقرار التيار الكهربي .

ووجه المحافظ مديرية الصحة بدارسة تشغيل مبنى الوحدة الصحية بالمنطقة وتوفير احتياجاتها الطبية والبشرية لدعم الخدمات الطبية بالمنطقة بجانب وحدة ام الرخم على طريق عجيبة.

كما وجه محافظ مطروح بتكثيف جهود النظافة وإلتزام الاهالى بوضع القمامة بصناديق القمامة على جانب الطريق وليس بالجزيرة الوسطى حفاظا على جهود النظافة المبذولة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى للطريق السياحى إلى شاطئ عجيبة.


كما وجه محافظ مطروح لهيئة الابنية التعليمية بمطروح بدراسة مطلب الأهالى إقامة مدرسة تعليم أساسى بالمشاركة المجتمعية وفق الضوابط والتصميمات المقررة لتلحق فصولها بالمدرسة الحالية

المصرى اليوم

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