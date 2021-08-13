أخبار عاجلة

الجزائر تبعث برسالة طمأنه بشأن ملف سد النهضة -
خالد عكاشة: حياة كريمة تقدم حلولا جذرية على الأرض -
حلمي النمنم: الإرهابية استهدفت المناطق المهمشة.. وحياة كريمة غيرت المفاهيم -
طالبان تستولي على بعض مباني الأمم المتحدة في أفغانستان وتقيد الحركة -
طبيب الأهلى يكشف أسباب غياب محمد الشناوى عن مباراة الجونة -
أحمد أبومسلم: بواليا «اتحرق» في الأهلي -
اللبون : الاستفادة من التعرفة المدعومة لا يتطلب نقل الاشتراك باسم المستفيد -
النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية -
"الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد" -
استشاري تغذية محذرًا: أدوية التخسيس تُصيب بالاكتئاب والرعشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرة مفخّخة على خميس مشيط

Print
البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرة مفخّخة على خميس مشيط البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرة مفخّخة على خميس مشيط
شدّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات لوقف الأنشطة التخريبية

البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرة مفخّخة على خميس مشيط

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخّخة بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، التي اعترضتها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن.

وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

وشدّد البيان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الطائرة وتدميرها وإفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية

النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية

"الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد"

"الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد"

اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا

اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا

قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون

قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون