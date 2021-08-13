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"الصحة" تهيب بالطلاب بين 12 و18 عاماً سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة

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"الصحة" تهيب بالطلاب بين 12 و18 عاماً سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة "الصحة" تهيب بالطلاب بين 12 و18 عاماً سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة
ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأيام الماضية

قالت وزارة الصحة إنه بفضل الله فقد ارتفعت خلال الأيام الماضية نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18عاماً) بنسبة تجاوزت 80% لافتةً إلى أن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية، وأهابت بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة بإذن الله.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (681) حالة مؤكدة وتعافي (1447) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8628) حالة منها (1367) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (537374) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (520358) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8388) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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