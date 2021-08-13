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كارتيرون يتفوق تاريخيًا على الإسماعيلي

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كارتيرون يتفوق تاريخيًا على الإسماعيلي كارتيرون يتفوق تاريخيًا على الإسماعيلي

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تترقب جماهير الكرة المصرية الكلاسيكو الشهير الذي يجمع والإسماعيلي مساء غدٍ السبت على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة 30 للدوري المصري الممتاز.

وتشهد مواجهة الغد مباراة فنية من خارج الخطوط تجمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بنظيره إيهاب جلال في الإسماعيلي.

كارتيرون سبق وأن واجه الإسماعيلي في 5 مناسبات خلال ولايته لثلاثة أندية مختلفة.

ونجح كارتيرون في الفوز على الاسماعيلي 3 مرات بواقع مرتين في ولايته للزمالك ومرة وحيدة أثناء تدريبه لفريق وادي دجلة.

وحسم التعادل نتيجة مواجهة وحيدة بين كارتيرون والإسماعيلي، حينما كان يقود الجهاز الفني للنادي الأهلي في عام 2018.

أما عن الخسارة الوحيدة لكارتيرون أمام الدراويشس فكانت في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2015-2016 خلال ولايته لوادي دجلة.

المصرى اليوم

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