ضربة قوية للمصري قبل مواجهة سموحة

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة علي ماهر، ضربة قوية قبل مباراة سموحة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب فريد شوقي، لاعب خط وسط الفريق، عن المباراة بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة بيراميدز.

وكان المصري قد حقق الفوز على بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما، مساء أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق البورسعيدي مع سموحة، الإثنين المقبل، على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ31 من مسابقة الدوري.

يُذكر أن المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.