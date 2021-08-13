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تتوجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ملعب الاسماعيلية حينما تشير عقارب الساعة إلى السابعة من مساء غدٍ السبت حيث الكلاسيكو المنتظر بين الزمالك والإسماعيلي بالدولة 30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان الاسماعيلي قد انتزع تعادلاً ثميناً في مباراته الأخيرة أمام الأهلي منحت الزمالك الانفراد بصدارة الدوري قبل 5 جولات من إسدال الستار على منافسات المسابقة.

إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي الإسماعيلي واجه الزمالك في 13 مناسبة على مدار مسيرته التدريبته.

ونجح جلال في تحقيق الفوز على الزمالك في 4 مناسبات بواقع 3 منهم خلال ولايته لمصر المقاصة وانتصار وحيد وهو مدرباً للمصري البورسعيدي.

بينما سقط إيهاب جلال في فخ الهزيمة أمام أبناء ميت عقبة في 7 مناسبات، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

وتعتبر خسارة الدور الأول التي تلقاها إيهاب جلال أمام الزماك حينما كان يقود المقاصة بنتيجة 4/1 هي الأثقل في تاريخ مواجهات الطرفين.

بقى أن نذكر أن انتصار وحيد من ضمن الانتصارات الأربعة لإيهاب جلال على الزمالك جاء من خلال انسحاب الفريق الأبيض وذلك من مباراته أمام المقاصة موسم 2016-2017.