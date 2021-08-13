موسيماني يستقر على بديل محمد شريف في مباراة إنبي

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استقر الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بالكونغولي والتر بواليا لقيادة خط هجوم الفريق أمام إنبي.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020- 2021.

ويأتي الدفع بـ«بواليا» لتعويض غياب محمد شريف، الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي، الأربعاء الماضي.

ويغيب «شريف» عن صفوف الأهلي لمدة 10 أيام بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.