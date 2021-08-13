أخبار عاجلة

اللبون : الاستفادة من التعرفة المدعومة لا يتطلب نقل الاشتراك باسم المستفيد -
النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية -
"الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد" -
استشاري تغذية محذرًا: أدوية التخسيس تُصيب بالاكتئاب والرعشة -
غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا -
نقيب الفلاحين يكشف عن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بعد 30 عاما -
المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق -
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول -
اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا -
قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية

Print
أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفذت أكثر من 1400 جولة على المنشآت التجارية

أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1453 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيُّد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي، ورفع معدّلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية من خلال مبادرات التوعية التي تنفّذها الأمانة مثل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية

النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية

"الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد"

"الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد"

اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا

اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا

قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون

قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون