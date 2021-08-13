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"طالبان" تهدّد بالاستيلاء على العاصمة الأفغانية كابل بالقوة

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"طالبان" تهدّد بالاستيلاء على العاصمة الأفغانية كابل بالقوة "طالبان" تهدّد بالاستيلاء على العاصمة الأفغانية كابل بالقوة
ما تحلّ المسائل العالقة بينها والحكومة الأفغانية بالتفاوض

هددت حركة "طالبان" بالاستيلاء على العاصمة الأفغانية كابل بالقوة ما لم يتم حلّ المسائل العالقة بينها والحكومة الأفغانية عن طريق التفاوض، طبقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، قال في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، بأن حركته قادرة على إحكام سيطرتها على كابل "بسهولة وعلى وجه السرعة" إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

ويأتي هذا التصريح على خلفية سيطرة "طالبان" خلال الأيام الأخيرة على مراكز 18 من أصل الولايات الأفغانية الـ34 واستمرار تقدم الحركة في أراضي البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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