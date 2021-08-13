التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى فى الجولة الـ 30 للدورى الممتاز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف النادي الأهلي نادي إنبي في ستاد السلام في مباراة من الجولة 30 في الدوري المصري الممتاز 2021.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي في مباراته الأخيرة في الدوري وخسر الصدارة لصالح نادي الزمالك، حيث أصبح رصيده 65 نقطة مقابل 67 نقطة للفارس الأبيض الذي فاز على نادي الاتحاد.

يقدم نادي إنبي موسمًا جيدًا حتى الآن، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة من الاتحاد السكندري السادس ونقطة من الجونة التاسع.

وينتظر أن يدخل الاهلى المباراة بتشكيال مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامة على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

في خط الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة و في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، والتر بواليا، حسين الشحات.