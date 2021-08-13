تاريخ مواجهات حلمي طولان أمام الأهلي .. تلقى 18 خسارة أمام المارد الأحمر

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يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة هامة في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز ولقاء ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري أمام نظيره إنبي مساء غدٍ السبت.

المدير الفني لإنبي حلمي طولان، سبق وأن واجه الأهلي خلال 23 مناسبة سابقة قبل موقعة السبت.

ومن بين 23 مباراة جمعت الأهلي بطولان، حقق الأخير الفوز في مناسبتين فقط والطريف أنهما خلال ولايته لنادي سكندري، الأول كان حرس الحدود في 2012-2013 وانتصر بثلاثية نظيفة، والثاني كان في ولايته للاتحاد موسم 2018-2019 والفوز بنتيجة 4/3.

الأهلي تمكن من إسقاط فريق حلمي طولان خلال 18 مناسبة، حيث كانت الخسارة الأولى في 2002-2003 بهدف دون رد خلال ولايته لحرس الحدود، بينما دوّن المارد الأحمر انتصاره الأخير على طولان في ولايته الحالية لإنبي بالدور الأول للموسم الجاري والفوز بثلاثية في أبريل الماضي.

التعادل حسم 3 مباريات بين الطرفين خلال ولاية حلمي طولان لأندية الزمالك والمصري وحرس الحدود.