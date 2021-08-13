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منديل ميسى الملطخ بالمخاط والدموع فى المؤتر الصحفى الأخير للبرغوث معروض فى مزاد بمليون دولار

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منديل ميسى الملطخ بالمخاط والدموع فى المؤتر الصحفى الأخير للبرغوث معروض فى مزاد بمليون دولار منديل ميسى الملطخ بالمخاط والدموع فى المؤتر الصحفى الأخير للبرغوث معروض فى مزاد بمليون دولار

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الهوس بمتعقات نجوم الكرة أصبح ظاهرة منتشرة خاصة مع إأنتشار وسائل التواصل التى تساعد فى الترويج للاشياء التى إستخدمها مشاهر الكرة ويتم عرضها للبيع وتلقى رواج من عشاق هؤلاء النجوم، وعقب المؤتمر الصحفى اذى عقده النجم الارجنتينى ميسى لتوضيح الحقائق بعد رحيله من برشلونة ظهر إعلان على الإنترنت لبيع منديل ورقي، يزعم أنه يعود للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استخدمه أثناء بكائه في مؤتمره الصحفي الوداعي المخصص لإعلان رحيله عن برشلونة.

وادعى شخص مجهول من خلال إعلان نشره على منصة Mercado Libre أنه بالإضافة إلى الدموع، فإن المخاط الأنفي لنجم كرة القدم موجود أيضا على المنديل.

ومستعد للتخلي عن المنديل مقابل سعر قدره مليون دولار، وقال إنه مستعد لإرساله إلى أي مكان في العالم.
وظهر ميسي متأثرا حيث لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء في مؤتمره الصحفي الوداعي في برشلونة الأحد الماضي، قبل أن تقوم زوجته أنتونيلا روكوزو بإعطائه منديلا ورقيا لمسح دموعه.

وليس معروفا على وجه اليقين ما إذا كان هذا المنديل الورقي قد امتص حقا دموع ليو ميسي نفسه، إلا أن أحدا لن يمنعه من الاعتقاد بذلك.

وأعلن باريس سان جيرمان انتقال ميسي الثلاثاء رسميا له بعقد انتقال حر بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية ولوائح رابطة "الليجا" الخاصة بالرواتب في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

المصرى اليوم

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