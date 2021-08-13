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كاف يقرر حرمان 8 دول أفريقية من استضافة المباريات الدولية

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كاف يقرر حرمان 8 دول أفريقية من استضافة المباريات الدولية كاف يقرر حرمان 8 دول أفريقية من استضافة المباريات الدولية

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قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف حرمان 8 دول أفريقية من استضافة مبارياتها المقررة على أرضها في تصفيات في الشهر المقبل، بعد اعتبار ملاعبها غير مؤهلة لاستضافة مباريات دولية وبالتالي تقرر إقامة هذه المباريات في ملاعب محايدة.

والدول التي تقرر إقامة مبارياتها على ملاعب محايدة هي "بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وغينيا بيساو ومالاوي ومالي وناميبيا والنيجر".


وجاء القرار بعد زيارة فريق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ملاعب هذه الدول وبعد مراجعة الملاعب الأفريقية بصورة شاملة في العام الماضي أيضا.

ووجهت تحذيرات إلى بعض الدول بضرورة تطوير ملاعبها وإلا واجهت المنع من استضافة مباريات دولية.

وفي إطار التغييرات ستلتقي بوركينا فاسو مع الجزائر بطلة أفريقيا ضمن المجموعة الأولى في السادس من سبتمبر أيلول المقبل في مراكش المغربية بدلا من واجادوجو.

وستستضيف مراكش أيضا مباراة النيجر مع بوركينا فاسو في أول سبتمبر المقبل، وتنافس في تصفيات كأس العالم الأفريقية 40 دولة من خلال 10 مجموعات على أن تتأهل الفرق الفائزة فقط للمرحلة الأخيرة من التصفيات التي ستقام في مارس آذار المقبل والتي سيتأهل منها 5 منتخبات للنهائيات التي ستقام في قطر في 2022

المصرى اليوم

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