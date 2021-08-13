مواعيد مباريات السبت 14 - 8- 2021 في الدوري المصري الممتاز والإنجليزي والفرنسي

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السبت الكروي كما يطلق عليه عشاق الساحرة المستديرة، يشهد العديد من المباريات الهامة والقوية في كافة الدوريات الأوروبية والعربية، ويقدم المصري اليوم خدمة لعشاق كرة القدم، بنشر أهم مواعيد مباريات السبت الذي سينطلق مع مباراة ليفربول ضد نوريتش ستيي عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتشهد أول ظهرو للنجم المصري العالمي محمد صلاح مع الريدز، ثم يأتي لقاء الزمالك والإسماعيلي عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وأخيرا مباراة الأهلي وإنبي، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويخوض في نفس توقيت مباراة الأهلي وإنبي، باريس سان جيرمان مباراته الثانية في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورج تحت قياة ليونيل ميسي.

يقود محمد صلاح ليفربول الإنجليزي أمام نورويتش سيتي السبت 14 أغسطس عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 – 2022 .

لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على شبكة بين سبورتس القطرية المالك الحصري لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

الثامنة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

التاسعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والكويت والأردن وبغداد.

العاشرة 9:30 مساءً بتوقيت وسلطنة عمان وأبوظبي.

السابعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري 2021

الزمالك المصري يخوض مباراة هامة وقوية السبت أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز مستهدفا الفوز خلالها لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.

الزمالك يواجه الإسماعيلي السبت 14 اغسطس على ملعب ستاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينة يخوض مباراته الأولى بقميص باريس سان جيرمان السبت أمام ستراسبورج والذي سيقام على أرض براك دي برانس ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يخوض لقائه الأول تحت قيادة ليونيل ميسي عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويأمل ميسي في تقديم مباراة مميزة مع فريقه الجديد عقب رحيله عن معقله وبيته القديم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021.

شبكة بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لمباريات الدوري الفرنسي، ومن المقرر أن تذيع القناة القطرية هذا اللقاء الذي ينتظره الكثير من عشاق ليونيل ميسي على قناة beIN Sports Connect

باريس سان جيرمان فاز في الجولة الأولى بالدوري الفرنسي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعه بفريق تروا السبت الماضي.