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استشاري تغذية محذرًا: أدوية التخسيس تُصيب بالاكتئاب والرعشة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:57 مساءً
غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:57 مساءً
نقيب الفلاحين يكشف عن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بعد 30 عاما
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:57 مساءً
المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:57 مساءً
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:51 مساءً
اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:49 مساءً
قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:49 مساءً
"سكني" يُطلق "الأندلسية" في جدة لتوفير 126 وحدة جديدة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:49 مساءً
باحث صحي يطالب بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمدارس حتى لو انتهت الجائحة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:49 مساءً
الأخضر الشاب يرفع تحضيراته في معسكر سلوفينيا .. تأهبًا للدورة الدولية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:49 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فريال أشرف تصل القاهرة بعد فوزها بالميدالية الذهبية في الأولمبياد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 13 أغسطس 2021 04:06 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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