تنويه هام من وزارة الصحة بخصوص لقاحات كورونا (تعرف عليها)

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أصدرت وزارة الصحة والسكان، تنويه هام للمواطنين بخصوص لقاح كورونا، حيث أكدت الوزارة أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع اللقاحات بالمجان تمامًا سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر أو المصريين الراغبين في السفر للخارج.

وناشدت الوزارة عبر المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات، ودعت المواطنين إلى التسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg.

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بجميع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع «qr code» كالتالي: 250 جنية مصاريف إدارية مقابل استخراج شهادة للراغبين في السفر للخارج، و100 جنيه مصاريف محلية للراغبين في استخراج شهادات محلية لتقديمها لمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر، و10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

ويأتي هذا التحذير بعد ظهور سوق سوداء مؤخرا، تدعي تحصيل رسوم مقابل توفير اللقاحات وبيع شهادات مزوّرة أو وهمية على الإنترنت، تفيد بالحصول على لقاح فيروس كورونا وتحديدًا على مِنصات التراسل الفوري المشفّرة مثل «تليجرام»، وهو ما دفع وزارة الصحة والسكان، لإصدار تحذير المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي زعمت بيع اللقاحات أو إمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي لقاح فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، توجد نحو 1200 شبكة احتيال في جميع أنحاء العالم، حيث تبيع الشهادات المزورة مقابل أقل من 25 جنيهاً إسترلينياً (35 دولارا)، وفي الولايات المتحدة، ظهرت بطاقات التطعيم المزيفة التي يُزعم أنها صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) للبيع على مواقع مثل إيباي، وأمازون، وإتسي.

من ناحية أخرى تلقت مصر شحنة جديدة تضم 1766400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكوفيد-19 عبر مبادرة «كوفاكس» العالمية، وتعمل المبادرة العالمية التي يقودها «تحالف ابتكارات التأهب الوبائي» ( CEPI ) و«التحالف العالمي للقاحات والتحصين» (GAVI) و«منظمة الصحة العالمية»، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومصنعي اللقاحات، على تسريع وتيرة تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وإنتاجها وتوزيعها بأسلوب عادل في جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن، تم تقديم مليار جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 لتزويد أكثر من 170 بلداً حول العالم، ويشكل ذلك نحو ثلثي اللقاحات المقدمة عبر مبادرة ’كوفاكس‘ حتى اليوم.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: «يسعدنا اتخاذ خطوة سريعة لتعزيز جهود تطعيم الشعب المصري بالتعاون مع مبادرة كوفاكس العالمية، ومع وصول هذه الشحنة الجديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، نتمكن من ضمان وصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأعداد المتنامية من المصريين المقبلين على أخذ اللقاح في البلاد، والمضي قدماً في جهودنا للتعافي من آثار الجائحة».

من جهته قال حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا مصر: «يسعدنا أن نشهد وصول الجرعات الإضافية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى مصر، والذي يقدم أملاً جديداً لشعبها، وبالنيابة عن فريق الشركة، أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركائنا في ’كوفاكس‘ ووزارة الصحة والسكان المصرية لجهودهم المتواصلة على مدار الساعة ودعمهم المستمر، لتحقيق هذا الإنجاز ضماناً لوصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أكبر عدد ممكن. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وغيرهم من الشركاء لمكافحة هذه الجائحة».

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، أكدت فيه على التزامها الراسخ بالتوزيع العادل للقاح وعلى أوسع نطاق ممكن في مختلف أنحاء العالم، ودون أية أرباح خلال الجائحة، وتشير التقديرات بأن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكوفيد-19 قد ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح والحيلولة دون دخول الآلاف إلى المستشفيات.