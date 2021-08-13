برعاية حرم أمير الجوف.. قصص ملهمة وأمسيات بـ"المهرجان النسائي الثقافي"

★ ★ ★ ★ ★

نظّمها "الأدبي".. فعاليات انطلقت بـ"تمكين المرأة" وتوالت بـ"العلاج بالرسم" وجوائز

برعاية حرم أمير منطقة الجوف، الأميرة "مضاوي بنت سعود بن عبدالله آل سعود"، نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي، "المهرجان الثقافي النسائي" وذلك خلال الفترة 2 - 4/ 1/ 1443هـ في مسرح المركز الثقافي "شمال سكاكا".

ورحب رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي "عبدالعزيز النبط" برعاية الأميرة مضاوي بنت سعود للمهرجان، والذي يأتي امتداداً لاهتمام الأميرة بأنشطة وبرامج "أدبي الجوف" المقدمة للمرأة في المنطقة.

كما أشار "النبط" إلى أن النادي وبناءً على توجيهات أمير منطقة الجوف مستمر في تقديم الفعاليات والبرامج والأنشطة الأدبية والثقافية التي تهم جميع شرائح المجتمع من الجنسين وفي جميع محافظات المنطقة.

وقد انطلقت فعاليات المهرجان الثلاثاء الماضي وذلك بمحاضرة بعنوان "تمكين المرأة" قدمتها أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة في جامعة الجوف الدكتورة "سلطانة الرويلي"، حيث أكدت خلالها أن المرأة السعودية حظيت باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ومنحتها سبل التمكين بحزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين.

وأضافت: "المرأة أضحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً"، وتطرقت لأهم القرارات الصادرة لتمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية، كما أشارت بمحاضرتها التي أدارتها "مشاعل الخليف"، إلى مسيرة المرأة السعودية من البدء حتى التمكين، وإلى محاور وركائز رؤية 2030 ودور المرأة السعودية في تحقيقها والإسهام في دفع عجلة التنمية، وأهم البرامج المتاحة لتمكين ودعم اقتصاد المرأة وتسهيل وتسريع عملها في سوق العمل من خلال المشاريع البسيطة الناشئة، مثل برنامج تالة المرأة وبرامج بنك التنمية الاجتماعية.

واستعرضت "الرويلي" دور منصة قيادات والذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث تحوي المنصة على قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية لتسهل الوصول السريع للقياديات للقطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي اليوم الثاني للمهرجان (الأربعاء)، قدمت الشاعرة "ملاك الخالدي" أمسية شعرية ألقت فيها عدداً من قصائدها الوطنية، ومنها: قبلة العشاق، أسود الحزم، موطن الحزم والإحسان، كما شاء الهوى، مُحياك الخرافي، كما قدمت قصائد تغنت فيها باللغة العربية، مثل: النغمة الأدهى، صباحك أجمل البسمات، وقدمت أيضاّ القصيدة الوجدانية "خذ دموعي" وقصيدة "فأين أنت أبا يارا؟!" في رثاء فقيد الفكر والأدب والوطن الدكتور غازي القصيبي.

وفي فعاليات اليوم الثالث، قدمت المدربة "أنوار السهيان" محاضرة بعنوان "العلاج بالرسم"، تناولت فيها قصص ملهمة لشخصيات نسائية تمكنت من تجاوز الصعاب عن طريق الرسم، كما عرّفت "السهيان" العلاج بالرسم وفوائده ونتائجه، وكيف يمكن للآباء والامهات الاستفادة من الفن في تربية الأطفال، وتجاوز مرحلة المراهقة المتعبة لكثير من الأهالي.

وفي الختام، كرمت رئيسة اللجنة النسائية بالنادي "منى الشنيفي" المشاركات ومقدمات الفعاليات "مشاعل الخليف وفاتن الدغماني وهتون عبدالعزيز" بشهادات تقدير وهدايا تذكارية مقدمة من النادي.

وضمن نفس الفعاليات التي ينظمها نادي الجوف الأدبي الثقافي، قدمت المحامية "رشا الضلي" استشارات قانونية مجانية لزائرات المهرجان مابين استشارات عامة وأخرى خاصة.

كما شهد المهرجان تنظيم مسابقات أدبية وثقافية متنوعة، شاركت فيها سيدات وشابات وأطفال، وتم تقديم جوائز قيمة للفائزات في المسابقات عبارة عن أجهزة لوحية "تابلت".