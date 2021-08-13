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مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمسجد النبوي.. خير ماء على وجه الأرض

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مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمسجد النبوي.. خير ماء على وجه الأرض مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمسجد النبوي.. خير ماء على وجه الأرض
يستهدف إمداد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار بالمجان

مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمسجد النبوي.. خير ماء على وجه الأرض

يعدّ ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إنها مباركة، وإنها طعام طُعم، وشفاء سُقم"، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمملكة العربية لم تألُ جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

كما يعدّ مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي من المشاريع التي حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا على تنفيذها لوصول مياه زمزم لسكان وزوار المدينة المنورة تنفيذا لتطلعات ولاة أمر هذا البلد الطاهر.

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 330م يحتوي على 3 خزانات من الإستانلس ستيل، ويبلغ إجمالي سعتها 290 م و2 من خزانات الضغط و3 مضخات تغذية للمياه و2 من فلاتر الإستانلس ستيل وجهازَي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.

ووفرت إدارة السقيا خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظاً على سلامة المستفيدين، كما وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم حجز موعد عبر الرابط الإلكتروني: ‏https://eservices.wmn.gov.sa/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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