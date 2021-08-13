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الأمريكي قاسم دين يخطف الإعجاب في اليوم السادس في مهرجان ولي العهد للهجن 3

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الأمريكي قاسم دين يخطف الإعجاب في اليوم السادس في مهرجان ولي العهد للهجن 3 الأمريكي قاسم دين يخطف الإعجاب في اليوم السادس في مهرجان ولي العهد للهجن 3
بعد فوزه بثلاثة أشواط "هاتريك" خلال الفترة الصباحية اليوم الجمعة

الأمريكي قاسم دين يخطف الإعجاب في اليوم السادس في مهرجان ولي العهد للهجن 3

خطفت هجن "سعودي برونكس" المملوكة للأمريكي قاسم دين (أبو ناصر)، المعروف باسم سويز بيتز، الأضواء في اليوم السادس من المرحلة التمهيدية بالنسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن المقام حالياً على أرض ميدان الطائف للهجن، وذلك بفوزه بثلاثة أشواط "هاتريك" خلال الفترة الصباحية اليوم الجمعة.

وفازت البكرة "كيم" بالشوط الرئيس الأول للبكار، وحققت أفضل توقيت بزمن (4:37.079) دقائق، فيما خطفت "روز" الشوط الثالث، وفازت البكرة "أليشا2" بنوماس الشوط السابع المخصص لسنّ الحقايق "بكار – قعدان" عام بمسافة 3 كيلومترات.

ويعدّ الأمريكي قاسم دين من أشهر الملاك المشاركين في عالم سباقات الهجن في ، وأول أمريكي يفوز فيها عام2020م، إضافة إلى أنه صاحب أغلى صفقة شراء مطية لـ "لقعدان المفاريد" في تاريخ المهرجان، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2018م، بعد إبرامه صفقات نقل ملكية القعود (المهيب) بمبلغ 1.6 مليون ريال، قبل انطلاق النسخة الحالية.

وجاءت نتائج المركز الأول لبقية الأشواط الـ 16 على النحو التالي: "القناص" لمحمد وليد العواجي، و"شاهين" لحمد عوض الكربي، و"وشيم" لناصر غانم المري، و"الذيب" لعبدالله بن صالح المري، و"مجمل" لحمد بن راشد المري، و"مرحبا" لناصر بن مسعود المري، و"الصداوي" لمحمد حمد المري، و"حلا" لهجن السيلية، و"الفاخر" لعامر بن راشد المري، و"أحداث" لسعيد بن حمد المري، و"جلمود" لسعيد بن عبيد المري، و"عوايد" لنايف بن راشد محسن المري، و"الصاعد" لعبدالعزيز بن عايض سعد العصيمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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