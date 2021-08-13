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تعرف على طقس الكويت الجمعة - 13/08/2021

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تعرف على طقس الكويت الجمعة - 13/08/2021 تعرف على طقس الكويت الجمعة - 13/08/2021

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أعلنت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت ان طقس الجمعه شديد الحرارة ومتقلب الرياح والأمواج فيه تصل إلى 5 اقدام واليكم التفاصيل :

نهارًا
شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 35 كم/ساعة .

ليلًا
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12- 35 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى: 50°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى: 33°ﻡ
حالة البحر
نهارًا
خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 2- 5 قدم.

ليلًا
خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 2- 5 قدم.

المصرى اليوم

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