«كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري ».. ندوة بمحامين سوهاج

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أعلنت لجنة الشباب بنقابة محامين سوهاج الفرعية، بالتعاون مع لجنة الإعلام والعلاقات العامة، واللجنة الثقافية بالنقابة الفرعية، عن إقامة ندوة للأعضاء تحت عنوان «كيفية استفادة المحامي من مبادرة التمويل العقاري الـ3٪»، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري.

وقال محمد فواز، عضو الشباب بفرعية سوهاج، إن الندوة يحاضر فيها الدكتور محمود شلبي، مدير الإدارة العقارية بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، وبحضور إسماعيل دنقل، محامي الجهاز.

وأوضح عضو الشباب، أن الندوة ستقام يوم الخميس المقبل بمعهد المحاماة بمقر النقابة الفرعية بسوهاج، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.