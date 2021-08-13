«السياحة والمصايف»: رفع 118 طن قمامة من شواطئ الإسكندرية يوميًا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة تبذل جهود مضاعفة للحفاظ على نظافة الشواطئ ونرفع نحو 118 طن قمامة ومخلفات يوميا من شواطئ الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لأعمال النظافة.

وأشار رئيس الإدارة، في تصريح له، اليوم الجمعة، إلى أن أعمال نظافة الشواطئ تشمل كنس وغسيل أرصفة كورنيش الإسكندرية، للحفاظ على المظهر الحضاري لعروس البحر المتوسط.

وناشد رشاد، المواطنين باستخدام أكياس لتجميع القمامة وإلقائها بالصناديق المخصصة بدلا من رميها في مياه البحر، قائلا:«مجهود رهيب بيتم كل يوم في ظل الأعداد الكبيرة لرواد الشواطئ يوميا».

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استعداد الإدارة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين على أرقام الشكاوي أو الصفحة الرسمية بـ «فيسبوك».

السياحة: نبذل مجهود رهيب لرفع 118 طن قمامة من شواطئ الإسكندرية يوميا - صور

السياحة: نبذل مجهود رهيب لرفع 118 طن قمامة من شواطئ الإسكندرية يوميا - صور

السياحة: نبذل مجهود رهيب لرفع 118 طن قمامة من شواطئ الإسكندرية يوميا - صور

السياحة: نبذل مجهود رهيب لرفع 118 طن قمامة من شواطئ الإسكندرية يوميا - صور

السياحة: نبذل مجهود رهيب لرفع 118 طن قمامة من شواطئ الإسكندرية يوميا - صور

السياحة: نبذل مجهود رهيب لرفع 118 طن قمامة من شواطئ الإسكندرية يوميا - صور