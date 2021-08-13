منسق «حياه كريمة» بالمنوفية: 20 مجمعا صناعيا بمركزي الشهداء وأشمون

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كشف مهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، عن بداية العمل بإنشاء مجمعات صناعية بمركزى الشهداء وأشمون المدرجين كمرحله أولى بمحافظة المنوفية ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف منسق حياه كريمة أنه سيتم إنشاء ٢٠ مجمعا صناعيا بمركزى الشهداء وأشمون، كما أكد أنه سيتم إنشاء مجمع صناعي بكل وحده محليه بواقع ١٤ مجمع لمركز أشمون و٦ مجمعات بالشهداء وذلك لخدمة الصناعات المختلفه وتوفير فرص عمل للشباب وأحياء المهن الأصيله في قرى المحافظه.

وأضاف أنه سيتم العمل بالمجمعات الصناعيه فور تحديد الأماكن المقرره حيث انه من شروط المجمع تواجد قطعة أرض بمساحة فدان لإنشاء وحده كامله للصناعه كما سيتم توفير جميع احتياجات الصناعه بنفس المكان وكذالك معرض دائم لها بالمجمع.

كما أشار إلى أن كل مجمع من المجمعات الصناعيه سوف يختص بصناعه معينه ويشتمل على كل احتياجات تلك الصناعه بنفس مكان المجمع كما لفت انه لم يتم بعد تحديد الأراضي اللازمه للمجمعات وفق الخطه وتعمل المؤسسه وإلاداره الهندسيه بالتعاون مع المحافظه والأجهزة الاداريه بالدوله على تحديد الأماكن المناسبه التي سيتم إنشاء المجمعات عليها.

وأضاف ربيع أن المجمعات الصناعيه ستكون طفره هائله في المجال الصناعي كما ستوفر فرص عمل للشباب ووجود معرض دائم سيكون بمثابة أمان لبيع المنتجات وتصديرها وتوزيعها، دون عناء.

وذكر أن حياه كريمة بالمنوفية تتضمن العمل بمركزى الشهداء وأشمون على 81 قرية و373 عزبة بالمركزين وذلك بتكلفه ماليه تم رصدها للمشروعات حوالي أكثر من١٥ مليار جنيه تكلفه مبدئيه والتي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتضمن المشروعات إقامة مجمعات تنموية ومجموعات زراعيه واقامه مدارس جديده وتطوير أخرى وبناء وتطوير مستشفيات كما سيتم إنشاء مجمعات شرطيه وخدميه تنمويه، كما سيتم تعيم التحول الرقمي في كل القرى، ومد شبكات للغاز والصرف الصحي ومياه نظيفه لجميع الأماكن المحرومه.ويتضمن التطوير رصف الطرق وانشاء ملاعب َومراكز شباب ووحدات صحيه متطوره.