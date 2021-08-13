أخبار عاجلة

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول -
اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا -
قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون -
"سكني" يُطلق "الأندلسية" في جدة لتوفير 126 وحدة جديدة -
باحث صحي يطالب بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمدارس حتى لو انتهت الجائحة -
الأخضر الشاب يرفع تحضيراته في معسكر سلوفينيا .. تأهبًا للدورة الدولية -
الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة -
للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك -
بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان -
هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن إغلاق حسابه على « فيس بوك »

Print
شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن إغلاق حسابه على « فيس بوك » شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن إغلاق حسابه على « فيس بوك »

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن إغلاق حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، موجها الشكر لكل متابعيه على اهتمامهم بحالة شقيقته، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة طوال الفترة الماضية .

وكتب وائل، عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلاً: «أنا هقفل الأكونت فترة.. وشكرًا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها».

من ناحية، أخرى كان الفنان أحمد العوضي، زوج الفنان ياسمين عبدالعزيز،قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأنه سيقوم بمقاضاته المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبدالعزيز.

وكتب: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقًا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري تغذية محذرًا: أدوية التخسيس تُصيب بالاكتئاب والرعشة

استشاري تغذية محذرًا: أدوية التخسيس تُصيب بالاكتئاب والرعشة

غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا

غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا

نقيب الفلاحين يكشف عن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بعد 30 عاما

نقيب الفلاحين يكشف عن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بعد 30 عاما

المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق

المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق