شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن إغلاق حسابه على « فيس بوك »

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أعلن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن إغلاق حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، موجها الشكر لكل متابعيه على اهتمامهم بحالة شقيقته، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة طوال الفترة الماضية .

وكتب وائل، عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلاً: «أنا هقفل الأكونت فترة.. وشكرًا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها».

من ناحية، أخرى كان الفنان أحمد العوضي، زوج الفنان ياسمين عبدالعزيز،قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأنه سيقوم بمقاضاته المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبدالعزيز.

وكتب: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقًا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث».