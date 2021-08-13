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بث مباشر .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشر تحت قيادة ميسي في الدوري الفرنسي

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشر تحت قيادة ميسي في الدوري الفرنسي بث مباشر .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشر تحت قيادة ميسي في الدوري الفرنسي

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ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينة يخوض مباراته الأولى بقميص باريس سان جيرمان السبت أمام ستراسبورج والذي سيقام على أرض براك دي برانس ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يخوض لقائه الأول تحت قيادة ليونيل ميسي عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويأمل ميسي في تقديم مباراة مميزة مع فريقه الجديد عقب رحيله عن معقله وبيته القديم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021.

بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لمباريات الدوري الفرنسي، ومن المقرر أن تذيع القناة القطرية هذا اللقاء الذي ينتظره الكثير من عشاق ليونيل ميسي على قناة beIN Sports Connect

باريس سان جيرمان فاز في الجولة الأولى بالدوري الفرنسي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعه بفريق تروا السبت الماضي.

المصرى اليوم

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