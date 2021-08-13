بحضور السكرتير العام.. افتتاح أول مسجد بمدينة قنا الجديدة

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افتتح المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، الجمعة مسجد الحكمه كأول مسجد يتم افتتاحة بمدينة قنا الجديده بالجهود الذاتية، وذلك بحضور المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الاوقاف بقنا والنائب محمد أحمد الجبلاوي والنائب مصطفي محمود مصطفي أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أهالي مدينة قنا الجديدة.

وأدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة والتى تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة قائلا، هي أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام، ومن أهم الدروس التي ينبغي أن نقف عندها التخطيط المحكم، والترتيب الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة، فالتخطيط وسيلة علمية لتخطي الأزمات، وضرورة من ضرورات النجاح .

افتتاح اول مسجد بمدينة قنا الجديدة

ومن جانبه، قدم السكرتير العام للمحافظة التهنئة لاهالي مدينة قنا الجديده، مؤكدا أن بناء المساجد وتعميرها من أفضل الأعمال التي نرجو التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، داعياً المولى عزوجل أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء المسجد، ويجعله في ميزان حسناتهم، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مثمنا على الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.

افتتاح اول مسجد بمدينة قنا الجديدة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إنشاء المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 245 متر مربع بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون جنيه، مؤكدا على ان افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى وانطلاقا من حرص القيادة السياسية في إعمار بيوت الله، لافتا إلى أن مديرية أوقاف قنا وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا وذلك بدعم من وزارة الأوقاف ومحافظة قنا بالإضافة إلى الجهود الذاتية من المواطنين .