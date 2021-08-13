تقديم الخدمات الطبية لـ58 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 58 ألف و 200 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم فحص 2200 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الام والجنين.

وأضاف أنه تم فحص 58 الف و 200 سيدة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة، وأن اعمال المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانبه، أوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية و منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية و مركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.