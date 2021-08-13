تقديم الخدمات الطبية لـ58 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 58 ألف و 200 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم فحص 2200 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الام والجنين.
وأضاف أنه تم فحص 58 الف و 200 سيدة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة، وأن اعمال المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.
من جانبه، أوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية و منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية و مركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.