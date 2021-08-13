أخبار عاجلة

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول -
اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا -
قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون -
"سكني" يُطلق "الأندلسية" في جدة لتوفير 126 وحدة جديدة -
باحث صحي يطالب بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمدارس حتى لو انتهت الجائحة -
الأخضر الشاب يرفع تحضيراته في معسكر سلوفينيا .. تأهبًا للدورة الدولية -
الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة -
للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك -
بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان -
هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تقديم الخدمات الطبية لـ58 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

Print
تقديم الخدمات الطبية لـ58 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا تقديم الخدمات الطبية لـ58 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 58 ألف و 200 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم فحص 2200 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الام والجنين.

وأضاف أنه تم فحص 58 الف و 200 سيدة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة، وأن اعمال المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانبه، أوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية و منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية و مركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري تغذية محذرًا: أدوية التخسيس تُصيب بالاكتئاب والرعشة

استشاري تغذية محذرًا: أدوية التخسيس تُصيب بالاكتئاب والرعشة

غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا

غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا

نقيب الفلاحين يكشف عن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بعد 30 عاما

نقيب الفلاحين يكشف عن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بعد 30 عاما

المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق

المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق